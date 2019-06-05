В полиции рассказали, из какого оружия пьяные "копы" убили 5-летнего мальчика

Суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.

5-летний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине был ранен из мелкокалиберной винтовки. Ранение привело к смерти ребенка.

"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было (т. е. не нашли)", - отметил и.о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов, передает ТСН.

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Нашли ли сейчас винтовку, милиционер не знает, потому что делом занимается Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.