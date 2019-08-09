Под Станицей Луганской фура врезалась в микроавтобус: восемь пострадавших

Водитель фургона Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic.

В Луганской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажироперевозчика, в котором пострадали восемь человек.

Читайте такжеВо Львове на железнодорожной станции нашли тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло возле дома №17 кв. Энергетиков г. Счастье в пятницу, 9 августа, на 72 километре автодороги Н-2.

«46-летний водитель, управляя грузовым фургоном «Mercedes-Benz», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Trafic» под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП семь пассажиров «Renault Trafic» и водитель автомобиля «Mercedes-Benz» получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня под Житомиром столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека.