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Под Станицей Луганской фура врезалась в микроавтобус: восемь пострадавших

17:12, 09 августа 2019
Происшествия
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На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции / фото: пресс-служба полиции области

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло возле дома №17 кв. Энергетиков г. Счастье в пятницу, 9 августа, на 72 километре автодороги Н-2.

«46-летний водитель, управляя грузовым фургоном «Mercedes-Benz», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Trafic» под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из пгт. Станица Луганская в г. Северодонецк», - говорится в сообщении.

фото: пресс-служба полиции области

По предварительной информации, в результате ДТП семь пассажиров «Renault Trafic» и водитель автомобиля «Mercedes-Benz» получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Проводится дальнейшая проверка.

Как сообщал УНИАН, сегодня под Житомиром столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека.

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Теги: #ДТП#Станица Луганская