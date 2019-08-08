В Ривненской области из-за обрыва электропровода в результате непогоды погибла женщина, ее внучка - в больнице
В Ривненской области сегодня, 8 августа, из-за обрыва электропровода в результате непогоды погибла пожилая женщина, а ее несовершеннолетняя внучка оказалась в больнице.
Как сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Ривненской области, происшествие произошло в селе Постийное Костопольского района.
Из-за поражения током женщина (1937 года рождения) скончалась на месте, а ее несовершеннолетнюю внучку доставили в больницу. Сейчас ребенок находится на лечении в Костопольской районной больнице.
По словам пресс-секретаря энергоснабжающей компании «Ривнеоблэнерго» Аллы Лихачевой, установлено, что обрыв провода под напряжением произошел в результате непогоды на отрезке от электроопоры до сельского дома. Он лежал на проезжей части дороги. Обстоятельства, при которых бабушка с внучкой прикоснулись к нему, выясняются.
В целом же, по состоянию на этот час, как говорит Лихачева, в области в результате сегодняшней непогоды обесточены 42 населенных пункта. Больше всего пострадали северные районы. Энергетики обещают к концу дня возобновить электроснабжение.