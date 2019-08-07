В Днепре неизвестные в балаклавах избили активистов в игорном заведении: 7 человек пострадали

Двое пострадавших доставлены в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В Днепре в результате нападения на активистов общественной организации неизвестными в балаклавах в игорном заведении, работающем под брендом Национальной лотереи на проспекте Пушкина, 7 человек пострадали, двое из них госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, происшествие произошло около 14:00 сегодня, 7 августа.

«В игорное заведение зашли представители одной из общественных организаций. Вслед за ними пришли еще 15 мужчин в масках, которые бросили петарду и устроили драку, в ходе которой применили пистолет, предварительно травматического действия. В результате конфликта пострадали 7 человек - представителей общественной организации. После драки нападавшие скрылись. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

Как сообщают соцсети, активисты решили провести рейд в игорном заведении, в ходе которого выяснилось, что лицензия на его деятельность закончилась еще в 2016 году. Именно это и стало поводом для вызова полиции. Однако в зал ворвалась группа неизвестных, которые начали бить активистов.

Свидетели происшествия рассказывают, что нападавшие были одеты в черные балаклавы, полностью черную одежду и куртки с длинными рукавами.

По факту нападения полиция открыла уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения.