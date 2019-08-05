В Черновицкой области в двух ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

В Черновицкой области на выходных произошло два дтп с пострадавшими.

В Черновицкой области произошло два ДТП, в результате которых пострадали пять человек, среди них 8-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

В частности, в результате опрокидывания микроавтобуса на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района травмировалась 8-летняя пассажирка, она получила закрытый перелом лучевой кости.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа Новоселицкого отделения полиции установила, что 41-летний житель Кицманского района двигался на автомобиле Mercedes Benz Sprinter со стороны села Магала в направлении Черновцов. Не справившись с управлением, водитель допустил выезд микроавтобуса за пределы дороги с последующим опрокидыванием", - сообщили в полиции.

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Кроме водителя, в автомобиле находились еще трое пассажиров, двое из них – малолетние жители Черновцов.

Другая авария произошла в Черновцах, где во время столкновения автомобилей Nissan Juke и Daewoo Lanos телесные повреждения получили четыре человека.

"19-летняя водитель автомобиля Nissan во время совершения поворота не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем такси Daewoo Lanos под управлением 45-летнего жителя Сторожинецкого района. В результате аварии травмирован водитель легковушки и трое его пассажирок в возрасте 41-42 года. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу", - рассказали в полиции.

По указанным фактам аварий следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в ДТП погиб 7-летний мальчик, еще четверо человек госпитализированы.