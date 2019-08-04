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В Одесской области в ДТП погиб 7-летний ребенок, еще четыре человека госпитализированы

13:08, 04 августа 2019
Происшествия
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В Одесской области в ДТП погиб 7-летний ребенок / фото vn.npu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария произошла в субботу возле села Петрово Беляевского района.

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Предварительно установлено, что 44-летний водитель «ВАЗ 2103» во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом и перевернулся.

В автомобиле, кроме водителя, находились еще четверо пассажиров. Все они с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, где один из потерпевших – 7-летний мальчик - умер.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #ДТП в Одесской областипогода в Одессе