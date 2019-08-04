В Сумах неизвестный злоумышленник надругался над могилами погибших воинов АТО (фото, видео)

За надругательство над могилой злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В Сумах неизвестный злоумышленник надругался над могилами погибших воинов Антитеррористической операции.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, информация о том, что на Аллее славы Центрального кладбища Сум неизвестный надругался над могилой Александра Глуходида, который в 2014 году погиб в АТО, поступила в полицию сегодня утром.

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«Неизвестный вандал на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида сломал памятный деревянный крест. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст 297 (надругательство над могилой) УК Украины. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет», - отметила Биганова.

Между тем сумчанка Валентина Андрияшева на своей странице в Facebook сообщила, что минувшей ночью неизвестные изуродовали на Аллее Славы две могилы павших участников АТО. По ее информации, кроме этого сломанного деревянного креста, могилу Героя Украины полковника СБУ Александра Анищенко забрызгали розовой краской, а наглое преступление было совершено, несмотря на 6 камер видеонаблюдения.

«Ситуация уже видимо совсем неадекватная и требует огласки ... На Аллее Славы вандалы поиздевались над могилами павших! Полиция уже была. Деревянный крест на могиле Александра Глуходида сломан! Могила Анищенко заляпана розовой краской! На мемориале шесть камер наблюдения», - возмутилась сумчанка, добавив позже, что краску с могилы Анищенко уже удалили.