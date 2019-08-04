На Луганщине в лесополосе полицейские обнаружили мешки со 150 килограммами марихуаны (фото)

Высушенные, частично переработанные и подготовленные к транспортировке наркосодержащие растения правоохранители обнаружили в лесополосе вблизи с. Степной Яр.

В Новоайдарском районе Луганской области полицейские обнаружили и изъяли 150 килограммов марихуаны

Как сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, оперативно-розыскные мероприятия проводились с привлечением бойцов батальона полиции особого назначения.

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Отмечается, что высушенные, частично переработанные и подготовленные к транспортировке наркосодержащие растения правоохранители обнаружили в лесополосе вблизи с. Степной Яр.

«С места происшествия правоохранители изъяли переработанные растения конопли приблизительной весом 150 кг, оборудование для переработки и упаковки растений и автомобиль, которым планировалось перевозить переработанные растения конопли к месту хранения. Рядом с местом происшествия полицейские обнаружили 35-летнего жителя Луганской области, причастность которого к переработке и выращиванию данных растений сейчас проверяется», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.