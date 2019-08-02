В Одесской области иномарка сбила насмерть двух человек у торговой палатки с арбузами

По предварительным данным, погибли продавец и покупатель. 71-летний водитель Mercedes госпитализирован.

Сегодня в Раздельнянском районе Одесской области водитель иномарки смертельно травмировал двух человек, находившихся возле торговой палатки с арбузами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло около 14.00 на автодороге М05.

«Водитель, управляя автомобилем Mercedes, двигавшийся в направлении Одессы, выехал на встречную полосу и обочину, где сбил женщину и мужчину, находившихся возле палатки», - сообщили в пресс-службе.

В результате люди погибли на месте происшествия. По предварительным данным, погибли продавец и женщина-покупатель.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, погибли жительница Винницкой области (1989 г. р.), и гражданин Азербайджана (1971 г. р.).

Кроме того, 71-летний водитель Mercedes госпитализирован с травмами.

На месте работает следователь.