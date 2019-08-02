В Одессе полуторагодовалая девочка сбежала из дома пока ее мать спала

Пока мать девочки спала, ребенок открыл дверь и самостоятельно вышел в город.

В центре Одессы из дома сбежала полуторагодовалая девочка. Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области,

сегодня, около 7.00 патрульные получили вызов от очевидицы, заявившей, что обнаружила маленького ребенка в Приморском районе города.

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«Прибывших инспекторов ожидала заявительница с девочкой возрастом около полутора лет. Патрульные вызвали скорую помощь для осмотра ребенка, а также пообщались с прохожими и выяснили имя и адрес проживания малышки», - сообщили в управлении.

Как выяснилось, ребенок живет в одном из домов в Книжном переулке, где патрульные и нашли мать ребенка. Женщина объяснила, что пока она спала, дочь открыла дверь и вышла на улицу.

Мать и девочку отправили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.