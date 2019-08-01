В квартире мужчины обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.

В Киеве мужчина во время следственного действия выпрыгнул с десятого этажа, в результате чего погиб от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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«Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа», - сообщили в полиции.

Санкционированное судом следственное действие в помещении киевлянина проводилось в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази. Все это отправят на экспертизу.

На месте происшествия работают сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. Будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы задержали двух воров, которые спустились из окна ограбленной ими квартиры прямо в руки полицейским.