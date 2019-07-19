В Одессе воры-неудачники вылезли из окна квартиры прямо в руки полицейским

Злоумышленники грабили квартиру на втором этаже.

В Суворовском районе Одессы задержаны двое воров, спустившихся из окна ограбленной ими квартиры прямо в руки полицейским.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня днем патрульным поступил вызов о подозрительных людях на улице Заболотного.

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«На месте происшествия заявительница рассказала, что увидела, как двое мужчин проникли в квартиру на втором этаже многоэтажного жилого дома», - сообщили в пресс-службе.

Установив, что в квартире находятся неизвестные, полицейские оперативно оцепили здание по периметру. Затем сотрудники подразделения Государственной службы охраны поднялись в квартиру и позвонили в дверь. Испугавшись, злоумышленники решили бежать через окно, и сразу попали в руки патрульных.

Как установили правоохранители, мужчины проникли в помещение, повредив пластиковое окно.

«В квартире был беспорядок, также полицейские нашли принадлежности, с помощью которых нарушители проникли в квартиру», - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению других преступлений. Проводятся следственные действия.

Патрульная полиция также обнародовала видео, на котором запечатлено, как подозреваемые спускаются из окна, а правоохранители сразу же их задерживают.