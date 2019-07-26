Подрезал автомобили и соревновался с трамваем: появилось новое видео утренней пробежки коня в Одессе
В Одессе конь, который сбежал с ипподрома, но потом был пойман патрульными полицейскими, пробежал несколько остановок, «соревнуясь в скорости с трамваем.
Об этом сообщили в коммунальном заведении «Центр-077» Одесского городского совета.
«Сегодня, около 6.00 на Фонтанской дороге раздалось конское ржание и стук настоящего «галопа», - сообщили в учреждении.
Как отмечается, увидеть животное и услышать звук удара копыт по мостовой имели возможность услышать прохожие и автомобилисты, которые находились на отрезке дороги от 4-й станции до 8-й станции Большого Фонтана.
«Многих застал врасплох утренняя пробежка красивого животного, что вырвалась на волю. Люди останавливались, как вкопанные и глазели на «бегуна», что пролетал на красный сигнал светофора. Пассажиры трамваев удивленно смотрели на рысака, который мчался без всадника... », - говорится в сообщении.
В учреждении напомнили, что полицейскому патрулю удалось задержать беглеца.
«О причинах, через которые животное выбралась через ограды и направилась вглубь города, мы вряд ли узнаем...», - отмечается в сообщении. В нем также содержится призыв беречь животных.
Сотрудники «Центр-077» также обнародовали видеозапись, зафиксировал как лошадь мчится по проезжей части, в частности мимо пешеходов, пересекает трамвайные пути и бежит вдоль них, словно соревнуясь в скорости, «подрезает» автомобили и тому подобное.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе патрульная полиция поймала коня, который сбежал с ипподрома.