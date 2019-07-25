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На Киевщине мужчина развращал 6-летнюю девочку, заманивал мобильным (фото)

14:52, 25 июля 2019
Происшествия
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Развратника задержали / kv.npu.gov.ua

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Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, он заманил ребенка домой под поводом предложения поиграть в игры на телефоне.

"... ребенок подходил к своему дому. Возле дома девочку встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях, и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей предложил ей зайти в дом. Мол, хочет научить, как "просматривать игрушки на мобильном телефоне", - говорится в сообщении.

Потом мужчина начал совершать развратные действия. При допросе он признался в содеянном. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до трех лет.

Ранее в Оболонском районе Киева преступник напал на 12-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

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Теги: #Киевская областьпогода в Киеве