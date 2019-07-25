На Киевщине мужчина развращал 6-летнюю девочку, заманивал мобильным (фото)

Полиция задержала мужчину-извращенца в одном из сел Васильковского района. От негодяя пострадала шестилетняя девочка.

В одном из сел Васильковского района на Киевщине мужчина совершал развратные действия в отношении своей 6-летней родственницы.

Читайте такжеПоявились жуткие подробности об изнасиловании 9-летнего мальчика в Одесской области (фото)

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, он заманил ребенка домой под поводом предложения поиграть в игры на телефоне.

"... ребенок подходил к своему дому. Возле дома девочку встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях, и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей предложил ей зайти в дом. Мол, хочет научить, как "просматривать игрушки на мобильном телефоне", - говорится в сообщении.

Потом мужчина начал совершать развратные действия. При допросе он признался в содеянном. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до трех лет.

Ранее в Оболонском районе Киева преступник напал на 12-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.