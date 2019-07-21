В Полтаве красной краской обрисовали памятник Ватутину
13:51, 21 июля 2019Происшествия
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Неизвестные написали на памятнике «Враг» и закрасили инициалы генерала.
Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство / фото Новости Полтавщины
В Полтаве сегодня ночью неизвестные обрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, неизвестные написали на памятнике красной краской «Враг» и закрасили инициалы генерала.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала правонарушение и квалифицировала произошедшее как хулиганство.
Следует отметить, что за последние годы это не первый факт вандализма в отношении памятника Ватутину в Полтаве. В частности, в ноябре 2015 года неизвестные разбили на нем памятную доску. В 2016 и 2017 годах памятник облили красной краской.
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