В Полтаве красной краской обрисовали памятник Ватутину

Неизвестные написали на памятнике «Враг» и закрасили инициалы генерала.

В Полтаве сегодня ночью неизвестные обрисовали памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, неизвестные написали на памятнике красной краской «Враг» и закрасили инициалы генерала.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала правонарушение и квалифицировала произошедшее как хулиганство.

Следует отметить, что за последние годы это не первый факт вандализма в отношении памятника Ватутину в Полтаве. В частности, в ноябре 2015 года неизвестные разбили на нем памятную доску. В 2016 и 2017 годах памятник облили красной краской.