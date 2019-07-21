цей матеріал доступний українською

В Полтаве красной краской обрисовали памятник Ватутину

13:51, 21 июля 2019
Происшествия
121 0
Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство / фото Новости Полтавщины

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, неизвестные написали на памятнике красной краской «Враг» и закрасили инициалы генерала.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала правонарушение и квалифицировала произошедшее как хулиганство.

Следует отметить, что за последние годы это не первый факт вандализма в отношении памятника Ватутину в Полтаве. В частности, в ноябре 2015 года неизвестные разбили на нем памятную доску. В 2016 и 2017 годах памятник облили красной краской.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Полтава#краска#памятник Ватутинупогода в Полтаве