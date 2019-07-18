Правоохранители раскрыли убийство участницы "Битвы экстрасенсов" под Киевом

По данным прокуратуры, женщину убил таксист.

Правоохранители раскрыли жестокое убийство участницы телепрограммы "Битва экстрасенсов", произошедшее в 2016 году.

Читайте такжеВ Вышгороде мужчина возмутился съемками «Битвы экстрасенсов» и устроил стрельбу (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-служба Киево-Святошинской прокуратуры в Facebook. "Напоминаем, что 7 октября 2016 года в зарослях вблизи очистных сооружений коммунального предприятия «Бояркаводоканал» между населенными пунктами Боярка и Белогородка Киево-Святошинского района обнаружено бездыханное тело участницы телепрограммы «Битва экстрасенсов» с многочисленными колотыми ранами, от которых последняя скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий был задержан подозреваемый - мужчина, который подрабатывая таксистом и подвозил потерпевшую из Киева.

"На почве внезапно возникших неприязненных отношений он нанес ей более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота и оставил тело в зарослях, а сам после совершения преступления вернулся к месту своего проживания. В ходе проведенного санкционированного судом обыска по месту жительства преступника обнаружено и изъято огнестрельное оружие и возможное орудие совершения преступления", - сообщили в прокуратуре.

17 июля задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Также подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.