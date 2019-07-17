В деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова появился третий подозреваемый

Сейчас в суд подано ходатайство о взятии его под стражу.

Государственное бюро расследований по делу убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области объявило о подозрении третьему лицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, сейчас в суд подано ходатайство о взятии его под стражу.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Приходько и Петровец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульным объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.