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На борту иностранного танкера в Индийском океане нашли мертвым украинского моряка

16:45, 15 июля 2019
Происшествия
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На борту либерийского танкера нашли мертвых украинца и россиянина / V. Tonic, marinetraffic.com

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Как сообщили УНИАН в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса), мужчины обнаружены мертвыми в конце прошлой недели на борту танкера GAS AEGEAN (флаг Либерия). В это время судно находилось в Индийском океане, у северо-запада полуострова Индостан.

«Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших — 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один — 39-летний моряк из России», - сообщили в организации.

Как отмечается, судно, направлявшееся из Франции в Восточную Индию, после ЧП сменило курс и зашло в один из портов Шри-Ланки. Тела моряков отправили на экспертизу.

В «Ассоль» добавили, что по неподтвержденным пока данным, накануне гибели мужчины пили спирт, который ранее взяли в госпитале. Причины трагедии предстоит установить следствию.

В январе сообщалось, что в Индийском океане с борта иностранного судна пропал украинский моряк.

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Теги: #судно#моряки