В Индийском океане с борта иностранного судна пропал украинский моряк

Мужчина последний раз выходил на связь с семьей в конце ноября 2018 года, когда его судно находилось у берегов Бразилии.

В Индийском океане без вести пропал находившийся на борту иностранного судна MV Ocean Lion украинский моряк, одессит Алексей Свистильников.

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Как сообщили УНИАН в благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса), в организацию обратилась супруга моряка.

Отмечается, что вышеназванный житель Одесской области 9 августа 2018 года прибыл на MV Ocean Lion (IMO 929624, флаг Либерии). Трудовой договор мужчина заключил с греческой компанией Primerose Shipping CO LTD, к работе приступил в должности третьего механика.

«Как сообщили жене, 19 декабря прошлого года Свистильников исчез с борта судна, находившегося в Индийском океане и направлявшегося в Сингапур. На сегодня нет никакой официальной информации и документов от судовладельца и крюинга относительно подтверждения места инцидента, результатов поисково-спасательной операции и отчета расследования», - сообщили в фонде.

Свистильников 6 лет работал в названной греческой компании. Последний раз выходил на связь с семьей в конце ноября 2018 года, когда судно находилось у берегов Бразилии.

Среди коллег считался очень профессиональным грамотным специалистом, миролюбивым, исполнительным и неконфликтным, что подтверждают показания команды, предоставленные консулом Украины в Сингапуре. Как уточнили в организации, консул прибыл на борт MV Ocean Lion сразу при заходе судна в ближайший порт.

Члены команды утверждают, что последний раз видели одессита накануне перед исчезновением – вечером, после завершения рабочего дня.

«Его исчезновение экипаж заметил только утром, когда моряк не заступил на вахту.

Согласно показаниям экипажа, ночью никто ничего подозрительного не видел и не слышал», - сообщили в организации.

Также отмечается, что Свистильников на данный момент является студентом Национального университета «Одесская морская академия» и в июне 2019 года должен был защитить диплом бакалавра. Осенью прошлого года в телефонном разговоре с женой он просил оплатить свое обучение за весь год, о чем свидетельствует переписка супругов. Свистильников является единственным кормильцем в семье, у него двое несовершеннолетних детей.

В настоящее время юристы БО «Ассоль» оказывают жене моряка правовую поддержку, также направлены соответствующие запросы в дипломатические службы Украины.

В «Ассоли» акцентируют, что указанное ЧП – не первый подобный инцидент на вышеназванном судне. В частности, аналогичный случай произошел 17 января 2014 года – с борта этого же сухогруза, когда он находился на рейде вблизи Нью-Орлеана (США), без вести пропал другой одессит - старший помощник капитана. На его поиски тогда направили водолазов и спецвертолет, но результатов они не дали.

«Несмотря на то, что тогда в помещениях на борту судна и одежде некоторых членов экипажа были обнаружены следы крови, расследование результатов не принесло... По версии экипажа, старпом отправился выполнять распоряжение капитана судна, но с отчетом о проделанной работе к начальству не явился», - сообщили в фонде.

Ранее сообщалось, что украинский моряк Андрей Новичков, которому грозила смертная казнь в Иране за якобы убийство мусульманского матроса судна Arezoo, вернулся на территорию Украины.