Главного таможенника Украины обокрали в центре Киева - СМИ
В Печерском районе Киева правоохранители задержали преступников, которые обворовали нового главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова.
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Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступник сумел вытянуть из сумки Нефедова его планшет iPad.
По утверждению источника, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.
Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража).
Ранее в Киеве воры-альпинисты взломали квартиру тогдашнего заместителя министра экономики Максима Нефедова на улице Шелковичной, пока член правительства зажигал в отпуске на фестивале Burning man в Неваде (США).