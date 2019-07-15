Главного таможенника Украины обокрали в центре Киева - СМИ

Нефедова обокрали безработные жители Харькова.

В Печерском районе Киева правоохранители задержали преступников, которые обворовали нового главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова.

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Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана Paul ("Пауль"). Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступник сумел вытянуть из сумки Нефедова его планшет iPad.

По утверждению источника, воры были задержаны практически сразу (работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража).

Ранее в Киеве воры-альпинисты взломали квартиру тогдашнего заместителя министра экономики Максима Нефедова на улице Шелковичной, пока член правительства зажигал в отпуске на фестивале Burning man в Неваде (США).