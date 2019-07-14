В Днепре в ДТП пострадали двое детей и двое взрослых

У мальчика диагностировали гематому головы, а у девочки - повреждение плеча и бедра.

В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Daewoo и Changhe Idea, в результате чего пострадали двое детей и двое взрослых.

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Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, приблизительно в 10:10, на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи.

Предварительно установлено, что Changhe Idea ехал по Запорожскому шоссе, а Daewoo поворачивал со стороны жилого массива Сокол.

Удар оказался настолько сильным, что Changhe Idea перевернулся в воздухе. В его салоне находились 12-летняя девочка и 7-летний мальчик. С места аварии их госпитализировали в детскую областную больницу на Космической.

Известно, что состояние детей не критичное – у мальчика гематома головы и разбита губа, а у девочки повреждено плечо и бедро. Травмы получил и отец детей, находившийся в салоне Changhe Idea. У мужчины диагностировали ушиб колена. Медики также сообщили, что пострадавшему потребуется наложить несколько швов на лицо и ухо.

Водителя Daewoo с травмой ребра госпитализировали в клиническую больницу №16.

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 13 июля, на трассе возле села Бречковка Диканьского района близ Полтавы случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие.