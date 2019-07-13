Конная повозка разлетелась в щепки: на Житомирщине в кровавом ДТП погибли три человека (фото)

ДТП с участием гужевой повозки и двух легковушек произошла ночью в Новоград-Волынском районе.

В Житомирской области в результате столкновения легковушки с гужевой повозкой погибли три человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, ДТП с участием гужевой повозки и двух легковушек произошло ночью 13 июля в Новоград-Волынском районе.

Отмечается, что около 3.40 в Новоград-Волынский отдел полиции от медиков «скорой» поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Предварительно, на 252 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Пищов, произошло столкновение автомобиля «Опель Корса» с гужевой повозкой, управляющей которой осуществлял разворот в неустановленном месте. Легковушка съехал в кювет. А на лошади наехал водитель «Опель Омега», который двигался с участниками ДТП в попутном направлении.

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В результате аварии от полученных травм погибла пассажирка подводы. Ее управляющий и еще один пассажир были доставлены в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось. Личности погибших устанавливаются.

Также медицинская помощь без госпитализации предоставлялась пассажирам автомобиля «Опель Корса», львовянкам, 2005 и 1994 годов рождения. Водители обеих легковушек не пострадали.

Полицейские предварительно квалифицировали происшествие по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия продолжают работать следователи.