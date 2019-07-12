Под Киевом произошло "пивное" ДТП (фото)

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

В Киевской области на Бриспольской трасе произошло ДТП с участием фуры, перевозившей ящики с пивом.

В результате аварии несколько десятков ящиков со стеклянными бутылками выпали из грузовика, а их содержимое вылилось на дорогу.

Как сообщают в группе dtp.kiev.ua на Facebook, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает полиция.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в Италии 30 тысяч литров просекко вылилось из-за взрыва цистерны.