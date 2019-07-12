Под Киевом произошло "пивное" ДТП (фото)
18:04, 12 июля 2019Происшествия
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По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Около Борисполя произошло "пивное" ДТП / фото dtp.kiev.ua
В Киевской области на Бриспольской трасе произошло ДТП с участием фуры, перевозившей ящики с пивом.
В результате аварии несколько десятков ящиков со стеклянными бутылками выпали из грузовика, а их содержимое вылилось на дорогу.
фото dtp.kiev.ua
Как сообщают в группе dtp.kiev.ua на Facebook, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает полиция.
фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в Италии 30 тысяч литров просекко вылилось из-за взрыва цистерны.
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