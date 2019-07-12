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Под Киевом произошло "пивное" ДТП (фото)

18:04, 12 июля 2019
Происшествия
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Около Борисполя произошло "пивное" ДТП / фото dtp.kiev.ua

В результате аварии несколько десятков ящиков со стеклянными бутылками выпали из грузовика, а их содержимое вылилось на дорогу.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщают в группе dtp.kiev.ua на Facebook, по предварительной информации, никто не пострадал. На месте работает полиция.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в Италии 30 тысяч литров просекко вылилось из-за взрыва цистерны.

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Теги: #ДТП#Борисполь#пивопогода в Киеве