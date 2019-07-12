В Харькове госисполнительница пыталась продать арестованную квартиру

Скрыв дело с судом и подделав документы.

Харьковская прокуратура направила в суд дело 40-летней бывшей исполнительницы одного из районных отделов ГИС, по которой женщина фиктивно пыталась продать арестованную квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харькова.

Читайте такжеВ Харькове грабитель угнал авто у таксиста и устроил погоню (видео)

В прокуратуре рассказывают ход событий: госисполнительница выставила на продажу квартиру в Харькове, площадью 120 кв.м. с поддельными документами, жилье принадлежало территориальной громаде Харькова. Тогда был разыгран судебный спор – квартиру пытались присвоить мошенники якобы в счет непогашенного долга. Суд удовлетворил иск и принял решение продать квартиру для компенсации фиктивного долга.

После судебного разбирательства правоохранители начали уголовное производство, но впоследствии разгадали махинации мошенников и наложили арест на квартиру.

В ходе следствия выяснили, что госиполнительница скрыла сведения о причастности квартиры к судебным делам, подделала материалы исполнительного производства и подготовила ложные документы для сбыта квартиры на электронном аукционе.

"Победитель торгов заплатил за жилье чуть больше 1 млн. грн. Деньги поступили на счет районного отдела исполнительной службы. После этого сумму распределили между участниками исполнительного производства, в которые входят также заемщик и должник. Таким образом большую часть средств от продаж недвижимости получили аферисты. Одновременно выяснилось, что победитель аукциона не может оформить права собственности на имущество, поскольку в квартиры уже есть законный собственник - территориальная громада, и жилье выставили на продажу незаконно", - отмечают в прокуратуре.

Госисполнительница будет проходить по ст. 364 и 366 УК (злоупотребление служебным положением и служебный подлог). Также правоохранители установили, что противоправные действия не были бы возможными без их согласования с начальником районного отдела ГИС, ему объявлено о подозрении по ст. 367 УКУ.