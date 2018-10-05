Прокуратура выявила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами МОН

В результате непрозрачного проведения закупок государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн.

Прокуратура Киева выявила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"При процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции разоблачены и объявлено подозрение двум должностным лицам структурных подразделений Министерства образования и науки Украины по факту злоупотребления властью или служебным положением при осуществлении государственных закупок школьного оборудования", - говорится в сообщении.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица структурных подразделений Министерства образования и науки Украины, действуя в интересах частной фирмы и с целью получения неправомерной выгоды, умышленно внесли в Типовой перечень средств обучения и оборудования для кабинетов физики, химии и биологии в общеобразовательных учебных заведениях, технические характеристики, которым соответствует продукция только одной торговой марки", - заявили в прокуратуре.

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В частности, отмечается, что "указанными действиями были созданы искусственные препятствия для участия в проведении тендеров по закупке школьного оборудования других участников, а также обеспечена победа в конкурсе официальному представителю указанной торговой марки в Украине".

"По данным следствия, в результате непрозрачного проведения закупок государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

"Также досудебным расследованием установлено, что должностные лица фирмы-поставщика при реализации оборудования за бюджетные средства, вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн грн", - заявили в прокуратуре.

По результатам следствия начальнику отдела Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования» объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины, а заведующему отделом Национального центра «Малая академия наук Украины» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК.

В настоящее время досудебное следствие по уголовному производству продолжается. Устанавливается причастность других должностных лиц Министерства образования и науки Украины к совершению уголовного преступления.