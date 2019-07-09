На Киевщине в ДТП с автомобилем конвоя погибли двое военных, еще семеро пострадали (фото)

В результате столкновения с иномаркой автомобиль конвоя перевернулся и загорелся.

В Киевской области в результате ДТП с участием автомобиля конвоя и иномарки погибли двое военнослужащих, еще семеро пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По сведениям прокуратуры, ДТП произошло на 64-м километре трассы «Киев-Чоп» 9 июля примерно в 2:30 вблизи с. Калиновка Макаровского района Киевской области с участием автомобиля конвоя Житомирского зонального отдела Военной службы правопорядка «Газель» и автомобиля «Тойота Авенсис» под управлением гражданского лица.

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В результате аварии двое военнослужащих погибли, еще семеро и водитель иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Авенсис» не справился с управлением и столкнулся с задней частью автомобиля конвоя, в результате чего последний перевернулся и загорелся.

На место происшествия выезжала группа сотрудников военной прокуратуры Житомирского гарнизона во главе с военным прокурором гарнизона.

Военной прокуратурой Житомирского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил эксплуатации транспортной машины, повлекшее гибель нескольких лиц, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по указанному производству поручено следователям теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком.

Также следственным управлением ГУ Нацполиции в Киевской области зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.