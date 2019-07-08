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В Харькове «заминировали» все торговые центры и железнодорожный вокзал

20:44, 08 июля 2019
Происшествия
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В Харькове проверяют сообщение о заминировании ТЦ и вокзала / фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции в Харьковской области, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Правоохранители проводят эвакуацию граждан.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом количества ложных звонков о заминировании объектов намерено изменить порядок реагирования на такие сообщения.

Министерство будет инициировать усиление уголовной ответственности за ложные сообщения. В частности, могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.

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Теги: #Харьков#минированиепогода в Харькове