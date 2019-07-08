В Харькове «заминировали» все торговые центры и железнодорожный вокзал
20:44, 08 июля 2019Происшествия
133 0
Правоохранители проводят эвакуацию граждан.
В Харькове проверяют сообщение о заминировании ТЦ и вокзала / фото УНИАН
Неизвестный заминировал все торговые центры и железнодорожный вокзал в Харькове.
Читайте такжеТелефонный террор: откуда поступают сообщения о минировании, и как с этим борется полиция (видео)
Как сообщает пресс-служба ГУ нацполиции в Харьковской области, по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Правоохранители проводят эвакуацию граждан.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины в связи с ростом количества ложных звонков о заминировании объектов намерено изменить порядок реагирования на такие сообщения.
Министерство будет инициировать усиление уголовной ответственности за ложные сообщения. В частности, могут увеличить срок лишения свободы, а также ввести конфискацию имущества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter