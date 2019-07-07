Захват заложницы: Геннадий Труханов предложил преступнику обменять девушку на себя

13:59, 07 июля 2019
Происшествия
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Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе / фото: odessa.online

На место событий на Черноморского Казачества, где неизвестный взял в заложницы сотрудницу финансового учреждения, прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Городской голова предложил преступнику обменять девушку на себя. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Напомним, сегодня днем в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения. Введена в действие спецоперация “Гром”.

Журналист Odessa.online ведет прямой репортаж с места событий.

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