Захват заложницы: Геннадий Труханов предложил преступнику обменять девушку на себя

Переговоры с преступником продолжаются.

На место событий на Черноморского Казачества, где неизвестный взял в заложницы сотрудницу финансового учреждения, прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Городской голова предложил преступнику обменять девушку на себя. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Напомним, сегодня днем в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения. Введена в действие спецоперация “Гром”.

Журналист Odessa.online ведет прямой репортаж с места событий.