Названа вероятная причина смерти гардеробщицы Верховной Рады

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

На кукурузном поле между поселками Свободная и Юровка в Макаровском районе Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. "По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии — удушения", - говорится в сообщении.

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Для установления окончательных причин смерти тело отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее в полиции, комментируя смерть гардеробщицы ВР, заявляли, что видимых признаков насильственных действий нет, но на шее есть борозда, будто ее душили. Однако из-за чего наступила смерть, станет известно, когда заключение даст судебно-медицинская экспертиза.