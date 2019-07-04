В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в его квартире

Полиция устанавливает мотивы преступления.

В Одессе задержаны трое подозреваемых в убийстве 30 июня молодого мужчины в его квартире в присутствии матери.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, резонансное событие произошло в одной из квартир жилого дома в центральной части города.

В квартиру, в которой 27-летний пострадавший проживал с матерью, злоумышленники пришли поздно вечером. Начав конфликт с хозяевами, один из участников преступной группы распылил в комнате вещество слезоточивого действия, после чего несколько раз выстрелил из револьвера в хозяина.

«От полученных ранений мужчина погиб, а злоумышленники с места совершения преступления скрылись. О трагедии в полицию сообщила пожилая мать, на глазах которой был застрелен сын», - сообщили в главке.

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В результате проведенных мероприятий оперативники Приморского отдела полиции и сотрудники Управления уголовного розыска задержали трех местных жителей в возрасте 26, 30 и 36 лет.

В ходе проведения неотложных следственных действий у фигурантов изъят револьвер, а также автомобиль, на котором все трое передвигались.

Сейчас мотивы совершения убийства и другие обстоятельства указанного события устанавливаются следователями.

Всем троим злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео: Поліція Одещини

Как сообщал УНИАН, вечером 30 июня в центре Одессы неизвестные застрелили молодого мужчину в его квартире, расположенной в одном из домов переулка Маяковского.