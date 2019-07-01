В центре Одессы неизвестные застрелили мужчину в его квартире

Во время инцидента в квартире находилась мать погибшего.

В центре Одессы неизвестные застрелили молодого мужчину в его квартире.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось вечером 30 июня в переулке Маяковского (историческая часть города).

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По данным представителя полиции, трое неизвестных ворвались в квартиру, где 27-летний потерпевший проживал со своей матерью. Распылив слезоточивый газ, они начали стрелять. В результате мужчина получил несколько огнестрельных ранений, в том числе – в область грудной клетки, от которых скончался.

По предварительным данным, 46-летняя женщина (мать жертвы) жива. Пока неизвестно, получила ли она огнестрельные ранения.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Каланчакском районе Херсонской области 66-летний пенсионер во время бытовой ссоры застрелил мужчину и женщину.