"Извините за никчемную жизнь": на Киевщине мужчина проник в ювелирку и полоснул себя ножом

Мужчина в рабочее время проник в универмаг в городе Яготин и скрывался в подвале, пока не закрыли магазин.

В Яготине Киевской области 34-летний местный житель проиграл значительные средства и чтобы как-то улучшить материальное положение - решил обокрасть местный магазин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Из дома он взял все необходимое для этого: болгарку, удлинитель, сменную одежду, а родителям сказал, что пошел на ночную смену.

Мужчина в рабочее время проник в универмаг в городе Яготин и скрывался в подвале, пока не закрыли магазин. Все преграды он вырезал болгаркой.

Однако, проникнуть в пункт обмена валют и различные отделы магазина он не смог. В то время, когда вор пытался проникнуть в ювелирный отдел, сработала сигнализация.

Когда злоумышленник увидел полицейских, он испугался и полоснул себя по шее канцелярским ножом, чтобы не попасть в руки полиции. Также молодой человек позвонил родителям и попросил у них прощения за такую никчемную жизнь.

Правоохранители вызвали карету скорой помощи и молодого человека доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Никополе Днепропетровской области полицейские задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин.