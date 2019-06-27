На Днепропетровщине вор ограбил один и тот же магазин пять раз за неделю

В течение пяти дней мужчина незаметно вынес из помещения магазина 12 единиц товара.

В Никополе Днепропетровской области полицейские задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Администратор заметил в торговом зале нехватку акустической колонки, одежды и белья и вызвал полицию. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, полицейские установили, что мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар с полок и незаметно для охраны выходил из магазина.

По этой схеме вор в течение недели возвращался на место преступления. За это время 37-летний местный житель похитил 12 потребительских товаров.

25 июня следователем, по согласованию с местной прокуратурой, сообщено о подозрении злоумышленнику по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в Днепре квартирный вор пытался спрятаться от полиции под линолеумом.