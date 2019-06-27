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В Чернигове суд оштрафовал мужчину, который съел избирательный бюллетень на президентских выборах

15:41, 27 июня 2019
Происшествия
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Злоумышленник заплатит 2550 гривен штрафа / фото: УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Согласно информации, приговором Новозаводского районного суда Чернигова обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины, в частности в сокрытии избирательного бюллетеня.

Прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21 апреля мужчина прибыл на один из избирательных участков Чернигова и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.

Затем он зашел в кабину для тайного голосования и спрятал бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, пытался бросить в урну для голосования.

На выходе из помещения для голосования избирателя остановили члены участковой избирательной комиссии, после чего черниговец съел свой бюллетень.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и заметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать ни за одного из кандидатов.

Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 грн.

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