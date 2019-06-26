На Волыни задержали насильника 11-летнего ребенка
На Волыни сожитель женщины, которая работала за пределами Украины, насиловал ее 11-летнюю дочь.
Как сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Волынской области Виктор Гомоль, по заявлению матери вчера, 25 июня, полиция открыла уголовное производство.
По его словам, 40-летняя заявительница сообщила, что во время ее пребывания на заработках в Польше 39-летний сожитель неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочери.
«Ребенка не госпитализировали. Сейчас девочка находится дома, под присмотром мамы», - отметил Гомоль.
По факту совершения действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, следователи начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.152 Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование.
Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.
Как написал на своей странице в сети «Фейсбук» первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, сожитель женщины (1977 года рождения) в течение длительного времени совершал действия орального характера в отношении девочки, когда ее мать находилась на заработках в Польше.