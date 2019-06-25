СБУ разоблачило схему хищения более двух миллионов в порту “Южный”

Служба безопасности Украины заявляет о блокировании незаконных сделок на государственном предприятии «Морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.), которое является одним из крупнейших стивидоров, работающих в морском торговом порту «Пивденный».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы разоблачили и блокировали схему по хищению денег.

В частности, установлено, что двое должностных лиц госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. На самом деле деньги поступали на банковские карточные счета знакомых злоумышленников.

Как отмечается, оперативники задокументировали, что в течение 2018-2019 годов чиновники перечислили в пользу «подставных» лиц почти 2,5 млн грн.

Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Вчера двоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об их отстранении от исполнения должностных обязанностей и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

В управлении напомнили, в ноябре 2017 сотрудники Службы безопасности Украины также задокументировали факты хищения бюджетных денег бывшими должностными лицами порта, в числе которых - ведущий бухгалтер госпредприятия. В отношении этих лиц уже оглашены обвинительные приговоры.

В текущем году мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года задержали бухгалтера государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный», подозреваемого в нанесении ущерба предприятию в размере 5 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» является одним из крупнейших стивидоров, работающих в морском торговом порту «Пивденный».