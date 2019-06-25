В Чернигове дополнительно проверят дно Десны на городском пляже из-за большого количества погибших на воде

Сегодня на городском пляже "Золотой берег" снова утонул 15-летний парень.

Власти Чернигова инициируют дополнительную проверку дна реки Десна на городском пляже «Золотой берег» из-за роста количества погибших во время купания.

Как сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, соответствующее решение принято вчера на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В горсовете уточнили, что водолазы перед началом купального сезона обследовали всю акваторию пляжа, а сейчас местные жители заявляют о создании подводных многометровых ям, в которых тонут люди. Поэтому решено дополнительно обследовать опасные участки реки.

Кроме того, коммунальному предприятию «Парковка и рынок» поручено смонтировать на пляже несколько громкоговорителей. Через них напоминать о правилах пребывания на пляже и в воде.

«Это также поможет в случаях, когда нужно срочно вызывать спасателей в какую-то конкретную часть пляжа», - прокомментировали в горсовете.

По информации, руководителя отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Григория Годуна, с начала года на водоемах области утонули уже 45 человек, в Чернигове - 12, что значительно больше, чем в прошлом году. Чаще всего причиной трагических случаев является купание в не обследованных местах, или когда родители оставляют детей у воды без присмотра, а также пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Что касается городского пляжа «Золотой берег», то администрация напомнила, что пляж официально работает с 10 утра до 19 вечера. В это время там дежурят четверо спасателей: двое на берегу, двое - на лодке. Решено, что спасателям запретят отвлекаться на другие задачи в работе пляжа. Кроме того, выделят дополнительные средства на топливо.

Основанием для рассмотрения вопроса безопасности отдыхающих на городском пляже стал очередной случай гибели ребенка в эти выходные - 9 летнего мальчика, который отдыхал там с матерью и сестрой. Несчастный случай произошел в 19.20, когда спасателей не было на месте. В то же время, когда они прибыли на место, то водолаз сразу поднял ребенка с 4-метровой ямы на дне реки. Мальчику оказали необходимую помощь, реанимировали и отправили в больницу. Там ребенок умер, поскольку около 30 минут был под водой. Депутаты горсовета во время сессии сегодня обратились в прокуратуру Чернигова проверить обстоятельства гибели ребенка и профессионализм действий соответствующих служб.

Также сегодня на городском пляже «Золотой берег» снова утонул подросток - 15-летний парень.