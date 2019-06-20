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Убийство 11-летней девочки в Одесской области было совершено на сексуальной почве – полиция (видео)

13:33, 20 июня 2019
Происшествия
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Ребенка нашли мертвым / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Об этом, как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, заявил начальник НПУ Сергей Князев.

«По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы», - рассказал он.

По словам Князева, подозреваемый в убийстве ребенка 26-летний местный житель уже дает показания.

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Начальник Нацполиции добавил, что в поисках девочки были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарьи Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в с. Ивановка полицейские провели срочный обыск в одном из домовладений поселка. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.

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