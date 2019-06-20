Убийство 11-летней девочки в Одесской области было совершено на сексуальной почве – полиция (видео)

Подозреваемый в убийстве 26-летний местный житель уже дает показания.

По версии следствия, убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в с. Ивановка Одесской области было совершено на сексуальной почве.

Об этом, как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, заявил начальник НПУ Сергей Князев.

«По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы», - рассказал он.

По словам Князева, подозреваемый в убийстве ребенка 26-летний местный житель уже дает показания.

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Начальник Нацполиции добавил, что в поисках девочки были задействованы около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарьи Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка.

С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в с. Ивановка полицейские провели срочный обыск в одном из домовладений поселка. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.