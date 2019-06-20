Жестокое убийство 11-летней девочки в Одесской области обрастает новыми подробностями

Задержанного в Ивановке называют нелюдимым.

На местном рынке Ивановки Одесской области, где работают родные погибшей Дарьи Лукьяненко и семья подозреваемого, говорят лишь о страшном убийстве.

На контейнере семьи подозреваемого надписью люди выразили свое отношение. Возмущаются, что парень даже принимал участие в поисках, хотя знал, что на собственном дворе неживая Даша, говорится в сюжете ТСН.

"Наиболее страшное и циничное в этом убийстве, когда начались поиски, люди сколько искали, и он сам пришел с бутылкой воды, именно убийца, и предлагал воду, и говорил "давайте там поищем, давайте там". Это шок", - говорит местный предприниматель Леонид Дучко.

Читайте такжеДушил, затем раздел: появились жуткие подробности гибели 11-летней девочки под Одессой

В Ивановке в трагедии также обвиняют родителей 22-летнего Максима. Говорят, того отец воспитывал очень жестко, и он в детстве убегал из дома. Также мать всем говорила, что младший сын на работе в Одессе, а он два года почти не выходил из дома. Люди не верят, что родители не знали о совершенном сыном.

"Как это не знали, ну, как это не знали. Запах какой-то - шесть дней ребенок там был, и они не знали... Это нелюди", - говорит продавщица местного рынка.

Соседи называют парня нелюдимым. Тот редко появлялся на улице. Но в последний раз ребенка видели именно на скамейке возле их двора. Соседи здесь слышали и крики девочки.

Подозреваемого ночью отправили в Одессу, сегодня там будут избирать меру пресечения. Тело девочки забрали на экспертизу.

Напомним, 11-летнюю Дарью Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области искали почти неделю. Она 13 июня после обеда вышла с рынка Привоз, где работает ее мать, и отправилась в школу на кружок танца. По дороге девочка исчезла. 19 июня полиция нашла ее тело и задержала подозреваемого в убийстве.