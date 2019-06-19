Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд арестовал мошенника за вымогательство 10 тысяч долларов у родителей девочки (видео)

Сегодня суд арестовал мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей в Ивановке Одесской области 13 июня.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В частности, по ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры Ивановский районный суд взял под стражу сроком на 60 суток жителя Николаева, который пытался обмануть родителей пропавшей девочки. Также ему определен залог в почти 600 тыс. грн, который не внесен.

«Мужчина позвонил и мошенническим способом пытался получить от родителей 10 тыс. долл. за информацию о дочери, хотя сам не обладал никакими данными», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции в Одесской области, вчера злоумышленнику было сообщено о подозрении в покушении на мошенничество.

«В свои 24 года этот человек неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. Надеемся, этому факту, а также цинизму, с которым он относится к человеческому горю, суд даст соответствующую оценку и вынесет пропорциональное его поступкам решение», - заявили в главке.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению сообщников фигуранта для привлечения их к уголовной ответственности.

По словам заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, сейчас поиски девочки продолжаются силами подразделений полиции и ГСЧС – всего более 250 человек.

«Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов. Просьба к местным жителям пгт Ивановка – с пониманием реагировать на работу полиции. Цель у нас общая – найти ребенка, поэтому извините, если ставим много вопросов…», - заявил Аброськин.

По его словам, полицейским необходимо установить и опросить всех 3488 местных жителей, которые 13 июня находились на улицах и в зданиях поселка.

Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проходит спецоперация по розыску 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей днем 13 июня по дороге на занятия танцами.

17 июня полиция задержала мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей пропавшей девочки.