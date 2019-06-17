В Киеве задержали фельдшера, который пытался пронести в СИЗО наркотики более чем на 40 тысяч гривень

В Киеве оперативники задержали фельдшера, который пытался пронести на территорию следственного изолятора наркотики.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, задержание произошло после поступления оперативной информации о попытке пронести на территорию СИЗО наркотики.

«Правоохранители установили, что 45-летний фельдшер планирует внести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника задержали на входе в помещение», - говорится в сообщении.

Во время поверхностного осмотра в футляре от его очков и в пачке сигарет полицейские обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого превышает 40 тыс. грн.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленника задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.