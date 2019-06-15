В Николаеве водитель прекратил драку на дороге, сбив одного из участников (видео)
21:21, 15 июня 2019Происшествия
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После наезда на участника драки из машины вышли двое крепких мужчин, а драчун убежал.
Драка произошла в парковочном кармане возле одного из магазинов / фото: "Новости N"
В Николаеве водитель прекратил драку, сбив на авто одного из участников.
Об этом сообщают пользователи в Instagram, передают "Новости N".
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Драка произошла в парковочном кармане возле одного из магазинов напротив строительного рынка на ул. Космонавтов.
На видео видно, как мужчина жестоко избивает ногами лежащего на асфальте. Неожиданно на агрессивного мужчину наезжает автомобиль и сбивает его с ног. Из машины выходят двое крепких мужчин, после чего драчун скрывается от них во дворах.
Чем закончился инцидент - неизвестно, но пользователи в комментариях осуждают автора видео, который не предпринял мер, чтобы прекратить драку.
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