В России трактор влетел в толпу журналистов (видео)

Водитель трактора во время преодоления водного препятствия потерял управление.

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области РФ одна из машин въехала в толпу журналистов.

Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Че по Ростову?».

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На ролике видно, как водитель трактора во время преодоления водного препятствия теряет управление и врезается в толпу журналистов в красных футболках.

По данным «Российской газеты», в результате инцидента никто не пострадал, так как трактор наехал на стог сена. При этом видеокамеры и экипировка операторов и фотографов были повреждены.

«В погоне за эффектными кадрами многие журналисты забывают о соблюдении правил техники безопасности. В стремлении сделать эффектный кадр они, забывая обо всем на свете, буквально лезут под колеса», - сказал организатор мероприятия Сергей Суховенко.