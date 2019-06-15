Правоохранители задержали злоумышленников при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, двух боевых гранат.

В Одессе во время сбыта огнестрельного оружия задержаны два участника ОПГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, накануне правоохранители задержали двух участников группировки при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, которая находилась в розыске, и двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним.

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Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что в состав группы, которая специализировалась на торговле оружием, входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Злоумышленники скупали незаконно полученное другими лицами оружие и сбывали представителям криминальных кругов.

Двум задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям.