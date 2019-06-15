Во Львовской области ГБР расследует обстоятельства убийства военнослужащего по неосторожности

9 июня военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, смертельно ранил своего коллегу.

Во Львовской области следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства убийства военнослужащего по неосторожности.

Как сегодня сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, по предварительной информации, 9 июня военнослужащий одной из воинских частей, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, и в результате выстрела получил огнестрельное ранение другой военнослужащий.

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Пострадавший умер в Яворовский районной больнице.

Следователи теруправления ГБР, расположенного во Львове, сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

11 июня 2019 года, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.