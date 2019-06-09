В Одесской области женщина утопилась на глазах у своего несовершеннолетнего ребенка

Свидетелем самоубийства стал ее несовершеннолетний ребенок.

В Килийском районе Одесской области женщина совершила самоубийство, бросившись в реку Дунай.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 8 июня примерно в 14:35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Лески, в реке Дунай, обнаружили тело погибшей женщины.

По прибытию на место вызова спасатели изъяли погибшую, 1981 г. р., из воды. Как отмечается, тело было в двух метрах от берега.

Читайте такжеВ Киеве спасли женщину, которая прыгнула в Днепр с пешеходного моста

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, женщина совершила суицид. Предполагается, что самоубийство произошло в присутствии ее 11-летнего сына, который страдает врожденной неврологической болезнью (аутизмом). Со слов местных жителей, женщина вышла с ребенком на прогулку, чтобы его успокоить. Тело пробыло в воде порядка 10 часов. Все это время на берегу находился сын погибшей.

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, отметили в полиции.