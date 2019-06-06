В Одесской области иностранец перевозил экстази на 1,3 миллиона гривень (фото)

Иностранец планировал наладить механизм доставки и продажи наркотика в Украине.

Сегодня в Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, перевозившего в детском электромотоцикле экстази на 1,3 миллиона гривень.

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из пограничных пунктов.

В частности, в ходе досмотра у подозреваемого обнаружены таблетки экстази, которые, расфасовав в полиэтиленовые кульки, он поместил в пластмассовый корпус вышеназванного передвижного устройства, предназначенного для малолетних детей.

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Как отмечается, стоимость изъятых 4,5 тысяч таблеток экстази на «черном» рынке составляет порядка 1,3 миллиона гривень.

По данным ведомства, иностранец, проживающий в Одесском регионе, хотел наладить механизм доставки экстази в Украину, где он планировал сбывать наркотическое вещество. Иностранец планировал получать из-за границы экстази через частных перевозчиков.

По факту открыто уголовное производство. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители задержали группу наркоторговцев, наладившую канал контрабанды героина из РФ для реализации в Одессе.