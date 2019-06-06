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В Одессе из здания управления патрульной полиции валит дым (фото, видео)

11:25, 06 июня 2019
Происшествия
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Открытого огня нет, только дым валит из-за двери / фото УСИ

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Об этом сообщает "Украинская служба информации". Оно произошло в помещении сервисного центра МВД. Из двери валит дым.

Полицейские и посетители Управления вышли на улицу. Как утверждают очевидцы, сначала они слышали хлопок, после чего пошло задымление. Открытого огня нет, только дым валит из-за двери.

Позже стало известно, что замкнуло проводку в подвальном помещении здания, возгорания нет - только задымление. 

фото УСИ
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Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе