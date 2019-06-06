В Одессе из здания управления патрульной полиции валит дым (фото, видео)

Позже стало известно, что замкнуло проводку в подвальном помещении здания.

В здании управления патрульной полиции Одессы на ул. Королева, 5 утром в четверг, 6 июня, произошло задымление.

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Об этом сообщает "Украинская служба информации". Оно произошло в помещении сервисного центра МВД. Из двери валит дым.

Полицейские и посетители Управления вышли на улицу. Как утверждают очевидцы, сначала они слышали хлопок, после чего пошло задымление. Открытого огня нет, только дым валит из-за двери.

Позже стало известно, что замкнуло проводку в подвальном помещении здания, возгорания нет - только задымление.