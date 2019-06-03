На Херсонщине молния убила 17-летнюю девушку во время сбора клубники
12:24, 03 июня 2019Происшествия
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Смерть девушки была почти мгновенной, реанимировать ее не удалось.
На юге Украины молния убила девушку / фото УНИАН
Возле села Раденское Олешковского района Херсонщины молодая девушка погибла от удара молнии.
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Как сообщает «Новый день», инцидент произошел на плантации с клубникой. Утром 3 июня туда приехала группа людей из Николаевщины. Как только люди приступили к работе, как раздался гром, и сразу же ударила молния.
Разряд поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда спрятаться. Как сообщают в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи, ее смерть стала почти мгновенной – реанимировать пациентку не удалось. Другие участники полевых работ не пострадали.
Ранее сообщалось, что на Волыни молния в поле убила женщину и сожгла ее дом.
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