На Херсонщине молния убила 17-летнюю девушку во время сбора клубники

Смерть девушки была почти мгновенной, реанимировать ее не удалось.

Возле села Раденское Олешковского района Херсонщины молодая девушка погибла от удара молнии.

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Как сообщает «Новый день», инцидент произошел на плантации с клубникой. Утром 3 июня туда приехала группа людей из Николаевщины. Как только люди приступили к работе, как раздался гром, и сразу же ударила молния.

Разряд поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда спрятаться. Как сообщают в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи, ее смерть стала почти мгновенной – реанимировать пациентку не удалось. Другие участники полевых работ не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Волыни молния в поле убила женщину и сожгла ее дом.