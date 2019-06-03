цей матеріал доступний українською

На Херсонщине молния убила 17-летнюю девушку во время сбора клубники

12:24, 03 июня 2019
Происшествия
1246 0
На юге Украины молния убила девушку / фото УНИАН

Читайте такжеВ Харькове от удара молнии погиб рыбак

Как сообщает «Новый день», инцидент произошел на плантации с клубникой. Утром 3 июня туда приехала группа людей из Николаевщины. Как только люди приступили к работе, как раздался гром, и сразу же ударила молния.

Разряд поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда спрятаться. Как сообщают в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи, ее смерть стала почти мгновенной – реанимировать пациентку не удалось. Другие участники полевых работ не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Волыни молния в поле убила женщину и сожгла ее дом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #молния#Херсонская областьпогода в Херсоне