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Беда не приходит одна: на Волыни молния в поле убила женщину и сожгла ее дом

13:54, 29 мая 2019
Происшествия
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От удара молнии женщина погибла на месте / Фото: УНИАН

Этот факт корреспонденту УНИАН подтвердил главный специалист сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в Волынской области Олег Плазовский.

По его словам, инцидент произошел вчера, 28 мая, около 17.00 в селе Мельники Шацкого района.

«Гроза застала женщину, 1984 г.р., и ее мужа в поле, когда они пасли коров. От удара молнии женщина от полученных травм погибла на месте. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - отметил Плазовский.

Кроме того, по его информации, в тот же день во время грозы молния попала еще и в дом этой семьи. В результате возник пожар - сгорела часть крыши, повреждена стена и вещи домашнего обихода. Пожар потушили, еще до приезда спасателей.

По данным местных СМИ, у погибшей осталось трое детей.

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Теги: #Волынь#молния#Гроза